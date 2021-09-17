Редакция Первого областного информационного агентства занимает очень удачную позицию для наблюдения за происходящим на новой набережной за филармонией. Мы несколько месяцев следили (и продолжаем следить) за ходом строительства, а в середине июля не удержались и поставили на подоконник штатив с фотокамерой.
Из сотен снимков, сделанных с одной точки в режиме «день за днем», мы смонтировали ролик, чтобы вы тоже посмотрели, как менялся ландшафт в динамике.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Медгородок Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города Юридическая мясорубка