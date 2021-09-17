Редакция Первого областного информационного агентства занимает очень удачную позицию для наблюдения за происходящим на новой набережной за филармонией. Мы несколько месяцев следили (и продолжаем следить) за ходом строительства, а в середине июля не удержались и поставили на подоконник штатив с фотокамерой.

Из сотен снимков, сделанных с одной точки в режиме «день за днем», мы смонтировали ролик, чтобы вы тоже посмотрели, как менялся ландшафт в динамике.