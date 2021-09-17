Как строили набережную в Челябинске. Видео

Мы несколько недель снимали ход работ с 13-го этажа бизнес-центра «Ньютон»



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Редакция Первого областного информационного агентства занимает очень удачную позицию для наблюдения за происходящим на новой набережной за филармонией. Мы несколько месяцев следили (и продолжаем следить) за ходом строительства, а в середине июля не удержались и поставили на подоконник штатив с фотокамерой.



Из сотен снимков, сделанных с одной точки в режиме «день за днем», мы смонтировали ролик, чтобы вы тоже посмотрели, как менялся ландшафт в динамике.

