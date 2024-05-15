Школьный бал: во сколько обойдется выпускной вечер в Челябинске

В 2024 году в моде вечеринки из девяностых

В Челябинске 28 и 29 июня пройдут школьные выпускные вечера. Подготовку к ним родительские комитеты начали заранее — некоторые за 6—8 месяцев до даты празднования. ИА «Первое областное» выяснило, во сколько обойдется родителям школьный выпускной 9‑го и 11‑го класса в этом году.

Необычный банкет

Если подготовкой выпускного вечера занимается ивент-агентство, то первым делом обсуждается концепция. Из популярных — «церемония „Оскара“», «мафия», «суперквиз», «лофт-вечеринка», однако лидирует в этом списке «дискотека 90‑х».

«Тренд на 90‑е годы набирает сумасшедшие обороты. Если прежде школьники готовили выступления под хиты Егора Крида и Зиверт, то в этом году в топе — песни группы „Ласковый май“, „Руки вверх!“ и других. В сценариях много офлайн-выступлений — от родителей, учителей, много номеров самодеятельности. Не знаю, может быть, за время пандемии люди соскучились по такому формату выпускных... В этом году они пройдут с особым размахом — весело, креативно, неповторимо», — говорит арт-директор компании Zotov-event, ведущий и режиссер праздников Анатолий Зотов.

По его словам, в этом году увеличилась доля заказчиков, которые в договоре с праздничным агентством прописывают комплекс услуг.

«По сравнению с прошлым годом в Челябинской области чаще обращаются к праздничным агентствам для организации выпускного под ключ. Запрос на подобные услуги за последний год вырос в 4 раза. При этом предложение на платформе увеличилось практически в 5 раз. За организацию челябинцы заплатят в среднем от 3500 рублей за час работы», — сообщил ИА «Первое областное» руководитель категории «Деловые и хозяйственные услуги» в «Авито Услугах» Александр Семочкин.

Средний чек на банкетное меню в этом году достиг 2,5 тысячи рублей на человека, но в целом разброс цен большой. Если арендовать лофт-площадку с небольшим фуршетом, расходы составят порядка 40 тысяч рублей с класса. Если бронировать люкс-зал в популярном месте, то цена стартует от 7 тысяч рублей с человека.





Праздник на базе отдыха «Боярская станица» в среднем составит 5600 рублей, в отеле «Смолино парк» — 6 тысяч рублей, в комплексе «Медвежий угол» на Увильдах — от 2,5 тысячи рублей за банкет. Банкет-холл «Версаль» предлагает залы вместимостью от 50 до 200 человек по стоимости 2500 рублей с человека, Attimo — от 2,3 тысячи рублей, «Лесное поместье» — от 2 тысяч рублей, СПА-отель «Мелиот» — от 3 тысяч рублей.

Если место проведения выпускного находится за пределами города, в список затрат необходимо включить трансфер. С учетом аренды маршрутного такси (если ехать всем классом), затраты составят по 500 рублей с человека.

Фото на память

Ни один выпускной не обходится без фото и видео на память. Услуги фотографов и операторов в этом году подорожали в среднем на 15% — до 4—5 тысяч рублей в час. Репортажная съемка, как правило, стоит еще дороже.

«Спрос на услуги ведущего школьного выпускного вырос на платформе „Авито“ в 4 раза с мая 2023 года по май 2024 года. Количество объявлений от специалистов увеличилось в 6 раз, а стоимость их работы начинается от 2000 рублей за час работы», — уточнил Александр Семочкин.

По его словам, спрос на фото- и видеосъемку перед окончанием школы всегда большой. В этом году он увеличился на 60% по сравнению с 2023 годом. Предложение от специалистов на платформе также растет (+24%). Цена за услугу в Челябинске начинается от 1600 рублей в час.

«Рост стоимости услуг связан с увеличением затрат на обслуживание и ремонт техники, которая в большинстве случаев импортная. В этом году 90% заказов приходится на банкетные залы, то есть все очень стандартно»,— считает фотограф Илья Пашковский.

Услуги ведущего мероприятия обойдутся родителям выпускников в этом году в среднем в 40—45 тысяч рублей.

«Стоимость услуг выросла на 15% по сравнению с 2023 годом, поскольку в итоговую цену я закладываю расходы на ежегодное обучение, на обслуживание техники, ее амортизацию, ремонт», — пояснил профессиональный ведущий Николай Горький.

По его словам, в этом году было характерно раннее бронирование дат по выпускным вечерам: уже после новогодних праздников спрос на услуги ведущего начал расти, в феврале и марте — сразу на 20%.

Возможность экономии есть, если заключить договор с универсальным фотографом и видеографом в одном лице. Общий чек составит почти 55 тысяч рублей за мероприятие, в случае отдельной оплаты он будет выше.

Модные тренды весны

Один из главных вопросов, который необходимо решить к выпускному, — это наряд, и желательно он должен быть стильный, оригинальный и подчеркивающий достоинства. Мы изучили цены в розничных магазинах одежды и на маркетплейсах, чтобы понять, во сколько обойдется наряд выпускнику и выпускнице. Оказалось, что средний чек на одежду и обувь у парней даже выше, чем у девушек. Так, покупка костюма обойдется в среднем в 10 тысяч рублей, рубашки — в 2 тысячи рублей, галстука — в 500 рублей, туфель — в 3,5 тысячи рублей.

Девушки могут приобрести коктейльное платье в среднем за 6 тысяч рублей. Если оно будет из шифона, то можно купить на маркетплейсе за 3—3,5 тысячи рублей. Туфельки будут стоить 4 тысячи рублей, колготы — 250 рублей. Мы не считали расходы на ювелирные украшения и бижутерию, поскольку здесь все очень индивидуально. К тому же у выпускниц плюсом идут расходы на макияж, прическу, маникюр и педикюр. Но даже вместе с этим итоговый чек составит 23,5 тысячи рублей, что на 2,3 тысячи меньше, чем у парней.

«В этом году в тренде легкие платья, подчеркивающие силуэт, из струящихся легких тканей нежных оттенков — светло-розового и молочного. Если все же хочется добавить цвета в образ, то в моде желтые и оранжевые оттенки. Украшением вечернего платья в этом сезоне может стать декольте с собранной тканью вокруг какой-то акцентной детали, к примеру, кольца или другой фурнитуры. В моде украшения в виде страз. По длине нет четких критериев — это могут быть короткие мини-платья, а также вечерние варианты „в пол“. Советую формировать образ единым, то есть учитывать наряд на выпускной с прической, макияжем, маникюром», — говорит стилист Мария Нейвирт.

По ее словам, в числе модных причесок — гладкие волосы, собранные в хвост, для более романтичных натур — волнистые локоны, но не переходящие в кудри. Макияж на выпускной не должен быть чрезмерно ярким, он должен только подчеркивать природные черты лица, правильно расставляя акценты.

«Для парней в тренде костюмы серых оттенков, возможно, в клетку. Не стоит приобретать костюм коричневого или глубокого синего цвета, поскольку это больше повседневная офисная одежда. Разнообразить образ можно за счет яркого галстука или рубашки с принтом»,— считает Мария Нейвирт.

Стоимость услуг по нанесению макияжа и созданию прически с начала года почти не изменилась: средний чек составит 1,5 тысячи рублей за каждую услугу. На маникюр и педикюр с покрытием траты составят 2000 рублей (+5% с начала года).

«В 9‑м классе расходы на подарки учителям, украшение класса и банкет уже достигли 11 тысяч рублей. Плюс необходимо купить наряд, обувь и оплатить прическу, макияж для выпускницы. Если на банкете будут присутствовать родители, то еще по 4 тысячи рублей за каждого человека собирают. В 11‑м классе на выпускной вечер расходы еще больше, что в основном связано с растущими тратами на оплату банкета», — сообщила ИА «Первое областное» мама выпускницы одной из челябинских школ.

