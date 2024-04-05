Областной выпускной пройдет в Челябинске 28—29 июня

На праздник съедутся те, кто в этом году заканчивает школу

Губернатор Челябинской области распорядился создать рабочую группу по подготовке праздника выпускников, который уже по традиции проведут в областном центре в ночь с 28 на 29 июня. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В состав рабочей группы вошли представители Минобра и Минкульта области, Роспотребнадзора, Росгвардии и других ведомств.

Впервые праздник, который уже прозвали в народе областным выпускным, провели летом 2023 года в парке Гагарина.

Тогда же было решено, что акция станет ежегодной.