Выпускникам школ разрешат пересдавать один из предметов ЕГЭ уже в 2024 году

Результаты повторного экзамена уже этим летом будут учитывать при поступлении в вузы

До 1 июня 2024 года правительство РФ должно внести изменения в правила сдачи единого госэкзамена. Школьникам разрешат пересдавать один из предметов по выбору. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение изменений, предусматривающих начиная с 2024 года для участников ЕГЭ возможность пересдачи такого экзамена по одному из учебных предметов по их выбору и использования результатов пересдачи при приеме на обучение в вузы в год проведения этого экзамена», — говорится в перечне поручений.

Также Владимир Путин предложил убрать лишние контрольные работы и сократить домашние задания для школьников. Конкретные предложения на этот счет президент поручил сформулировать до 1 декабря 2024 года.