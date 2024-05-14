В Челябинске в ночь с 28 на 29 июня в парке имени Ю. А. Гагарина пройдет «Атомный выпускной» — масштабный праздник для южноуральских школьников. Хедлайнером вечера станет российская рок-группа The Hatters. Об этом сообщает министерство культуры региона.
Мероприятие будет одновременно проходить сразу на трех площадках парка культуры и отдыха. На протяжении девяти часов практически восемь тысяч выпускников будут развлекать на интерактивных площадках, аттракционах, шоу-программах.
Также на сцене выступит DJ DUMCHENKOV и автор блога «Хижина музыканта» Раиль Арсланов. Как отмечают организаторы, его нашумевшая песня «Не влюбляйся» стала настоящим хитом, а клип на песню набрал свыше двух миллионов просмотров.
На «Атомный выпускной» будут пропускать только по спискам, поэтому послушать известных исполнителей все желающие не смогут. Для обеспечения порядка и соблюдения всех мер безопасности на мероприятии будет усилена охрана.
Напомним, что первый «Атомный выпускной» стал одним из самых грандиозных событий прошлого лета. На праздник приехали выпускники со всей Челябинской области — более пяти тысяч человек. Фотокорреспондент ИА «Первое областное» запечатлел самые яркие моменты праздника.
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