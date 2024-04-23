Сервисы заказа такси в Челябинске перестраивают работу по новому закону

Водители по ряду причин не спешат регистрироваться как самозанятые

Агрегаторы, учитывая требования нового закона, напоминают таксопаркам и водителям о том, что им нужно подтвердить свой налоговый статус. Это значит, что следует заключить трудовой договор, работать как самозанятые или индивидуальные предприниматели или же получить разрешение на пассажирские перевозки. Некоторые сервисы отмечают активность водителей в этом вопросе, другие говорят о сложностях из-за повышенных требований и оттоке работников. В последнем случае возникает нехватка машин, что приводит к росту цен на поездки и долгому ожиданию транспорта. О ситуации в сфере ИА «Первое областное» рассказали представители сервисов заказа такси.

«Я не могла из аэропорта уехать, сервис не смог найти машину. Со второй попытки только получилось. Водитель объяснил, что вступил в силу закон, по которому в такси может работать только либо человек с лицензией, либо самозанятый. Поэтому, по его наблюдениям, больше половины таксистов не вышли в рейс. Из-за дефицита автомобилей ценник тоже теперь заряженный»,— написала в редакцию Ольга Белочкина.

Как оказалось, агрегатор «Яндекс Такси» оповестил таксопарки о необходимости водителям подтвердить налоговый статус до 22 апреля, отметив, что может ограничить доступ к системе. При этом новый закон о работе такси действует с 1 сентября 2023 года. Одно из его положений — переход водителей в официальный статус, то есть легализация рынка и совершение налоговых отчислений. Заказы могут выполнять водители, заключившие с таксопарком трудовой договор, сотрудничающие с ним как самозанятые или индивидуальные предприниматели. Они также вправе самостоятельно получить разрешение на перевозки пассажиров и багажа. ИА «Первое областное» выяснило, что сервисы периодически сообщают партнерам информацию о важности соблюдения закона и подтверждения налогового статуса.

«Водители сейчас могут официально объявить свою работу профессией, платить налоги. Официальная работа, „вбелую“, имеет плюсы для пассажиров. Государство хочет, чтобы водители „обелялись“. Они с пониманием к этому относятся. Тем более в статусе самозанятого низкая ставка по уплате налогов. Переходный процесс вызывает волнение. Есть водители, которые укрываются от налогов, что влияет на количество машин. Но это не критичное число. У нас уже более половины водителей подтвердили свой налоговый статус»,— рассказал исполнительный директор партнерского таксопарка «Яндекс Такси» «Автобизнес» Артур Страшников.

В сервисе заказа такси «Максим» отметили, что новый закон устранил противоречие предыдущего. Но если до сентября 2023 года, когда начали действовать обновленные положения, водители активно регистрировали самозанятость, то уже к концу прошлого года произошел спад. Причиной в основном являются завышенные требования. В итоге наблюдается отток водителей.

«Регистрация водителями самозанятости с уплатой налога в региональные бюджеты началась задолго до появления нового закона о такси. Динамика регистрации водителей и сумм выплаченных налогов нарастала каждый месяц, однако к концу прошлого года пошла на спад. Завышенные требования, предъявленные к самозанятым водителям на личных автомобилях (ОСАГО по высоким тарифам для такси, предрейсовые медосмотры и техосмотры, путевые листы, единый цвет автомобилей), привели к тому, что абсолютное большинство самозанятых водителей так и не начали работать в легальном поле. Отток водителей из отрасли в среднем по регионам составил 25—30%, в том числе в Челябинской области»,— поясняет руководитель отдела по связям с общественностью сервиса Павел Стенников.

По мнению представителя такси «Максим», исправить сложившуюся ситуацию может переход к дифференцированному регулированию таксопарков и самозанятых. В сервисе в качестве самозанятого зарегистрировался каждый шестой водитель.

«По сути должно произойти разделение услуги перевозки на классическое такси и поездки по заказам через приложения (то, что определяется как e-hailing или райдхейлинг). Основным условием входа на рынок для самозанятых перевозчиков должна стать регистрация самозанятости, то есть налоговая дисциплина»,— отмечает Павел Стенников.

В таксопарках по-прежнему отмечают дефицит водителей. По новому закону некоторые уже не могут работать в такси, например госслужащие. Часть водителей ушла на заводы, где большие зарплаты. Нехватка кадров тоже влияет на цены. Кроме того, стоимость поездки и время ожидания машины определяются несколькими факторами: количество водителей на смене (некоторые могут отдыхать или отлучиться по личным заботам) и маршруте, время суток, погода.

По данным Общественного совета по развитию такси, в 2023 году выросла стоимость обслуживания машин, подорожали новые автомобили, увеличились процентные ставки по кредитам. Цены поднялись на полисы ОСАГО. С 1 сентября 2024 года появится обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика пассажиров (ОСГОП), что повлияет на повышение платы за услуги. Тенденции для снижения тарифов нет.

