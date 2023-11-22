Более тысячи заявлений на деятельность такси зарегистрировали в Челябинской области

Разрешение на работу получили 18 компаний

С сентября 2023 года таксисты могут работать только при наличии специального разрешения. Почти за три месяца Миндортранс Челябинской области зарегистрировал более 1000 заявлений на деятельность легкового такси. В пресс-службе ведомства напомнили, что необходимо сделать для получения разрешения.

Так, с 1 сентября в региональные реестры включены сведения о 130 перевозчиках легковых такси, получивших разрешения, а также о более 600 легковых машинах, используемых в качестве такси. 18 служб заказа такси получили право на работу.

«Напоминаем, что с 1 сентября 2023 года разрешение на деятельность легкового такси предоставляется в электронном формате и без взимания платы. Для получения разрешения необходимо направить уведомление о включении сведений о транспортных средствах в региональный реестр легковых такси»,— сообщили в ведомстве.

После того, как сведения будут внесены в реестр, заявление о предоставления разрешения необходимо направить в региональный Миндортранс. Подать документы можно через «Госуслуги».

Напомним, ранее губернатор Челябинской области подписал закон о том, что с 2024 года мигранты не смогут управлять такси, маршрутками и автобусами.