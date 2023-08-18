С 1 сентября лицензия для челябинских таксистов будет бесплатной

На рынок частных пассажирских перевозок допустят самозанятых

С 1 сентября вступает в силу новый закон о такси, который значительно изменит рынок частных пассажирских перевозок. В Миндортрансе Челябинской области на брифинге пояснили, какие ключевые нововведения ожидают отрасль.

По словам замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александра Егорова, новый закон о такси в течение трех лет обсуждался всеми заинтересованными сторонами и, прежде всего, он будет направлен на защиту интересов пассажиров и перевозчиков.

«Изменения необходимы, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, водителей. Важный момент: закон урегулирует работу агрегаторов и их правоотношения с водителями и пассажирами. Будет узаконен статус диспетчерской службы. Теперь нелегальным водителям невозможно будет получить заказ», — уточнил Александр Егоров.

Закон устанавливает, что с 1 сентября разрешение на перевозки легковым такси становится бесплатным. В настоящее время его стоимость составляет 1193 рубля (срок действия — пять лет). Отмена оплаты лицензии позволит привлечь новых участников на рынок такси, где сегодня наблюдается дефицит водителей.

Также с сентября в такси смогут работать не только юрлица и ИП, но и самозанятые граждане. Миндортранс Челябинской области с сентября начнет выдачу разрешений таксистам-частникам, которые платят налог на профессиональный доход. Число действующих разрешений на перевозку легковым такси для юрлиц и ИП в регионе превысило тысячу, однако для новой категории водителей их потребуется в разы больше. Это приведет к росту рынка, поэтому новый закон предусматривает «фильтры» для тех, кто собирается сесть за руль такси.

К работе в такси больше не допустят людей, имевших или имеющих проблемы с законом. Это, например, непогашенная или неснятая судимость за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, разбой, похищение. Если водитель имеет более трех неоплаченных административных штрафов за нарушение ПДД за день до перевозки, ему доступ в такси будет ограничен. Эти меры призваны повысить уровень безопасности пассажиров.

В Челябинской области с 2011 года министерством выдано 16 875 разрешений на перевозки легковым такси, из них 2695 являются действующими. В последнее время в министерстве отмечается увеличение количества обращений за получением разрешений: с 1 августа 2023 года выдано 563 разрешения. За работу в такси без соответствующего разрешения водителей будут штрафовать. Для граждан штраф составит от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. За повторное нарушение штрафы выше.

«Крупнейших агрегаторов такси такие нововведения коснутся в меньшей степени, поскольку их система позволяет уже сегодня отслеживать наличие разрешения у водителя до выхода его на линию. Агрегаторы давно установили жесткий фильтр для тех, кто не имеет нужного разрешения. Для малых таксомоторных компаний, доля которых на рынке Челябинской области сократилась за последние годы до 30%, новые правила — это проблема: многие из них до сих пор работают по старинке, принимают заказы по телефону, имеют большую текучку кадров, водителей принимают по знакомству»,— говорит председатель челябинского отделения движения автомобилистов «Свобода выбора» Алексей Бруй.

Новые требования закона призваны повысить прозрачность, законность, безопасность в сфере частных пассажирских перевозок. Представители перевозчиков-агрегаторов прогнозируют, что стоимость такси, работающего по новым правилам, вырастет с сентября на 30—100%.

«В два раза цены увеличатся. От 30 до 50% уменьшится количество машин. Потому что введены штрафные санкции для агрегатора, который предоставляет заказы водителям. Если у водителя нет разрешения, административный штраф накладывается и на него, и на агрегатора», — говорит директор челябинского такси «Класс» Дмитрий Сковородин.

По мнению представителей отрасли, цены на услуги такси в дальнейшем могут снизиться, если власти пойдут на послабления. К примеру, по сроку действия полисов ОСАГО для частных перевозчиков. Полноценная страховка обходится сегодня примерно в 47 000 рублей. Подробнее — в материале Bfm74.ru.