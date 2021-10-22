Сервисы аренды не планируют убирать самокаты с улиц Челябинска после снегопада

Предприниматели не собираются завершать сезон в ближайшие дни

Сервисы аренды самокатов Urent и Whoosh не убирают электрические средства передвижения с улиц Челябинска. Несмотря на снег и гололед сезон проката продолжается. В пресс-службе Whoosh сообщили ИА «Первое областное», что на время неблагоприятных метеоусловий блокируют приложение для аренды самокатов, поэтому аварийность не должна повышаться. Из Urent на момент написания материала комментарий не пришел.

В Whoosh отмечают, что с похолоданием в целом не замечают роста числа аварий с участием самокатов в Челябинске.

«Сезон мы еще не завершили. Думаем, какое-то время еще будем наблюдать за погодой», — заявила представительница сервиса Юлия Камойлик.

Когда предприниматели решат, что ездить на самокатах по городу слишком холодно и скользко, средства передвижения отправят на теплый склад. Часть самокатов могут отвезти в регионы, где сервис может работать круглый год.

«К работе возвращаемся, как только сходит снег — в апреле-мае. О планах пока не готовы говорить», — отметила Юлия Камойлик.

Сервисы аренды электросамокатов начали работать в Челябинске в апреле этого года. Сейчас в городе действуют две компании — Whoosh и Urent. Ранее эксперты в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» отмечали, что Челябинск не готов к развитию этого вида передвижения. Нужно делать более широкие тротуары и велодорожки, создавать безбарьерную городскую среду. Челябинцы одобрили появление сервисов аренды электросамокатов, однако отметили, что в городе не хватает развитой инфраструктуры для их комфортного использования.

Весной и летом сообщалось о случаях ДТП с участием электросамокатов. На пешеходной Кировке в Челябинске ограничили скорость движения электросамокатов до 10 километров в час.