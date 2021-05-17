В центре Челябинска ограничат скорость движения электросамокатов

Решение приняли городские власти





На пешеходной Кировке в Челябинске ограничат скорость движения электросамокатов до 10 километров в час. Об этом сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров.

«Мы провели переговоры с сервисами аренды самокатов и предложили им разработать программируемые ограничения скорости по пешеходной улице Кирова. Максимум скорость может достигать 10 км/ч», — сказал замминистра.

Сдавать самокаты в аренду для катания по Кировке будет сервис Urent, другая компания — Woosh и вовсе отказалась от предоставления услуги на пешеходной улице.

В Челябинске во время затянувшихся майских праздников произошло три ДТП, в которых пострадали трое горожан, в том числе пятилетний ребенок. Его сбила пара на самокате. Мальчик сломал ногу и перенес операцию.

В прошлые выходные жительница Металлургического района пожаловалась в социальных сетях на то, что ее 11-летнюю дочь сбила девушка на самокате.

«На вид ей лет 19. Она даже не обернулась после того, как сбила ребенка. Как этих самокатчиков наказывать», — написала женщина.

Тем временем в ГИБДД по Челябинской области напомнили, что лица, использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства, приравниваются к пешеходам и должны двигаться по тротуарам и спешиваться при пересечении проезжей части.

Есть электросамокаты, развивающие скорость до 50 километров в час. Для управления такими устройствами необходимо получить права управления категории «М» или «А».

«Всем, кто собирается испытать подобные транспортные средства, необходимо помнить и об использовании защитной экипировки и мотошлема. Движение таких транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам запрещено, они должны двигаться по правому краю проезжей части либо по полосе для велосипедистов», — рассказали в областной Госавтоинспекции.

Кстати, развитие сервисов аренды стало очередной благодатной почвой для мошенников. Так, у жительницы Челябинска Елены Новоселовой с банковской карты несколькими транзакциями через приложение по аренде электросамокатов Whoosh сняли 4 тысячи рублей. После нашей публикации техподдержка сервиса, поначалу отказавшая челябинке в возврате денег, все-таки вернула их.