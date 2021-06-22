В Челябинске «Волонтерская рота» почтила память погибших в Великой Отечественной войне

Участники молодежного движения возложили цветы к памятнику и приняли участие в акции «Свеча памяти»

Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, активисты «Волонтерской роты» вместе с молодежью Челябинска возложили цветы к памятнику «Скорбящим матерям» и приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти». Об этом сообщили в пресс-службе волонтерского движения.

Активисты вместе с челябинцами выстроили из свечей фразу «Мы помним» в честь 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны.

«22 июня мы вместе со всей страной склоняем голову в память о тех, кто сражался на фронте, кто ковал победу в тылу, кто отдал жизнь в битве с врагом. В этот день нацисты развязали геноцид против всех жителей нашей страны. Десятки миллионов людей погибли на фронте, в госпиталях, умирали от голода в блокадном Ленинграде. Нужно всегда помнить, какой ценой досталась нам победа. Вечная слава и память защитникам нашей Родины»,— сказал лидер «Волонтерской роты» Челябинской области Георгий Пономаренко.

Напомним, накануне днем, 21 июня, в Челябинске открылась выставка «Город, которого нет на карте», посвященная героическому прошлому Танкограда. Сегодня в 14:15 по местному времени жители Челябинска и области примут участие в «Минуте молчания». Кроме того, волонтеры, добровольцы общественных движений и курсанты военно-учебного центра при ЮУрГУ на площадке мемориала «Память» на Лесном кладбище выложат свечами картину с изображением памятника. Финальная часть мероприятия состоится в 20:00.

Великая Отечественная война началась рано утром 22 июня 1941 года. Она длилась 1418 дней и завершилась победой над фашистской Германией. В войне погибли десятки миллионов человек. Традиционно в этот день по всей России и в ряде других стран отменяются развлекательные мероприятия и приспускаются флаги.