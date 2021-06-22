Челябинец с ремнем написал заявление о нарушении закона о тишине

Полиция проводит проверку

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После нашумевшего инцидента с избиением девушек ремнем на парковке жилого комплекса «Академ Riverside» 34-летний Павел Чигинцев написал заявление в полицию. Об этом сегодня, 22 июня, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Напомним, резонансная история случилась в воскресенье рано утром возле одного из домов по улице Братьев Кашириных. Компания из четырех девушек отдыхала на парковке, включала музыку, по их словам, только с телефона, и курила кальян.

В какой-то момент мужчина вышел на балкон и пригрозил девушкам расправой, если они не прекратят.

«Он сразу начал хамить. С балкона кричал матом. Мы просто сказали ему „выходите“. Громко музыка у нас не играла. Я сама живу здесь, мне не хочется конфликта с соседями. Ведь никто, кроме него, на шум не пожаловался», — рассказала потерпевшая Анастасия Драницына.

После того как разъяренный челябинец выпорол девушек ремнем, он зашел в лифт. На кадрах видно, что мужчина на взводе, он жестикулирует и разговаривает сам с собой.

Девушки написали заявление в полицию о побоях. Напавший с ремнем Павел Чигинцев также обратился к правоохранителям с заявлением о нарушении закона о тишине. Мужчина утверждает, что девушки не давали спать всему жилому комплексу.

«По фактам заявлений проводится проверка. Пока процессуальных решений не принято», — рассказали в городском УМВД.

Происшествие вызвало широкий резонанс и попало в федеральную повестку.