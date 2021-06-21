Семьи с детьми освободят от уплаты подоходного налога при смене жилья

Новую меру поддержки анонсировал Владимир Путин

Президент России Владимир Путин предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры. Однако будет действовать условие: деньги нужно будет потратить на покупку другого жилья в течение года. Об этом глава государства рассказал на предвыборном съезде партии «Единая Россия».

«Предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья. Таким образом, уважаемые коллеги, мы с вами сможем предоставить людям больше возможностей для улучшения жилищных условий: какая-то копеечка в руках останется и они смогут использовать ее для покупки большей квартиры», — сказал президент.

Мера поддержки семей будет действовать в течение одного года. Владимир Путин подчеркнул, что норма актуальна для россиян, которые нуждаются в срочном расширении жилплощади после рождения детей.

В России уже есть возможность получить налоговый вычет при продаже квартиры. Это возможно, если жилплощадь была в собственности более пяти лет. Подоходный налог в размере 13% от суммы сделки работает как ограничитель спекуляции жильем. В мае правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым отменяется обязанность подавать налоговую декларацию при продаже недвижимости, если доход от сделки составил до 1 миллиона рублей.

Как отметил в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» директор «IBC-недвижимость» Станислав Ахмедзянов, налоговые послабления для многодетных семей не окажут существенного влияния на рынок недвижимости. Средняя разница между возрастом детей в России составляет четыре года. Таким образом, налоговый вычет через пять лет после покупки недвижимости является оптимальным. Люди редко меняют квартиры чаще, чем раз в пять лет.

«Средняя разница между возрастами детей — порядка четырех лет, если дети не погодки. Сейчас законодательство предусматривает полный налоговый вычет при владении квартирой в течение пяти лет. Как раз когда появляется новорожденный ребенок, семья задумывается о расширении жилплощади. Здесь мера сработает, если семья будет менять квартиру чаще, чем один раз в пять лет. Такое поведение на рынке встречается нечасто и существенного влияния налоговая льгота на рост продаж не окажет», — говорит Станислав Ахмедзянов.

В России с 21 мая действует упрощенный порядок получения вычета с налога на доходы физических лиц по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам. Для его получения теперь не нужны налоговая декларация (форма 3-НДФЛ) и документы, подтверждающие право на вычет.