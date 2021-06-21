Спектакль Челябинского НХТ стал лучшим на VII Международном театральном фестивале «У Троицы»

Новый художественный театр победил со спектаклем Евгения Гельфонда «Светлые души» по рассказам В. М. Шукшина

20 июня в Сергиевом Посаде подведены итоги VII Международного театрального фестиваля «У Троицы». Лучшим назван спектакль Челябинского Нового художественного театра «Светлые души» по рассказам В. М. Шукшина, режиссер-постановщик — Евгений Гельфонд.Среди участников были Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова, Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой, Московский областной театр юного зрителя (художественный руководитель Нонна Гришаева), Московский драматический театра Армена Джигарханяна, Пермский театр «У Моста», Вологодский камерный драматический театр, а также известный шведский режиссер, актер и музыкант Элиаш Файнгерш. На фестивале было представлено 16 спектаклей.Главный режиссер НХТ Евгений Гельфонд поставил «Светлые души» в 2010 году. Проникновенные шукшинские истории о судьбах, волнениях, тоске и простых радостях, знакомых каждому из нас, рассказаны театральным языком с трепетной любовью к человеку и вниманием ко всем бытовым подробностям. И неважно, что действие происходит в 1960—70-х годах, Шукшин повествует о вечных смыслах, благодаря чему спектакль живет столько лет и любим зрителями. Это и было оценено членами жюри фестиваля во главе с профессором РИТИ (ГИТИС) Ниной Шалимовой.