Ко Дню памяти и скорби для челябинцев организовали фотовыставку о Танкограде

Откроется экспозиция уже сегодня, 21 июня

Сегодня, 21 июня, в челябинском сквере Студенческих отрядов состоится открытие выставки «Город, которого нет на карте». Экспозиция посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны. Подробнее рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

«В канун 80-летия начала Великой Отечественной войны Урало-Сибирский дом знаний открывает уличную экспозицию „Город, которого нет на карте“, посвященную героическому прошлому Города трудовой доблести Челябинска — Танкограда. Открытие традиционной городской выставки состоится в 14:00 в сквере Студенческих отрядов близ Южно-Уральского госуниверситета»,— сообщили в мэрии.

Кроме того, в День памяти и скорби, который отмечается 22 июня, на площадке мемориала «Память» на Лесном кладбище пройдет акция «Свеча памяти». Добровольцы общероссийских движений, волонтеры и курсанты военно-учебного центра при ЮУрГУ выложат свечами и зажгут крупномасштабную огненную картину с изображением памятника. Финальная часть мероприятия состоится в 22:00.

Напомним, 22 июня жители Челябинской области примут участие во всероссийской акции «Минута молчания». Она объявляется в 12:15 по московскому времени.