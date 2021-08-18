В Челябинске произошел залповый выброс сероводорода

Горожанам советуют закрыть окна и сократить пребывание на улице, а предприятиям — дополнительно снизить выбросы

Минувшей ночью в Металлургическом районе Челябинска в районе очистных МУП ПОВВ произошел сильнейший залповый выброс сероводорода. Как сообщил сегодня утром, 18 августа, заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков в своем канале в «Телеграме», на место происшествия были отправлены передвижные лаборатории, которые подтвердили сильное превышение в районе МУП ПОВВ.

«Ночью нашей системой мониторинга зафиксированы экстремально разовые превышения по сероводороду в районе очистных сооружений. Мы оперативно отправили передвижную лабораторию для подтверждения полученных данных. Все материалы по превышению будут переданы в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор для проведения проверочных мероприятий, установления всех причин и наказания виновных в рамках административного расследования», — прокомментировал Виталий Безруков.

В ведомстве предупредили, что жители Челябинска могут ощущать запах сероводорода, схожий с запахом «канализации», и посоветовали пить больше воды, закрыть все окна и не проветривать утром помещения, сократить пребывание на улице и провести влажную уборку помещений.

Предприятиям Металлургического, Калининского, Курчатовского, Тракторозаводского районов поручено дополнительно снизить выбросы в атмосферный воздух, а городской мэрии — усилить полив улиц.