ЮУрГУ открыл дополнительный набор абитуриентов на бюджет

На сегодня уже зачислено более двух тысяч человек, однако вакантные места еще остаются

В Южно-Уральский государственный университет на бюджетные места бакалавриата зачислено 2239 человек. Ректор вуза Александр Шестаков подписал приказ о зачислении студентов в торжественной обстановке. Однако приемная кампания продолжается, сообщили накануне, 17 августа, в пресс-службе правительства Челябинской области.

Более двух тысяч будущих студентов зачислены на бюджетные места первого курса бакалавриата очной, заочной и очно-заочной форм обучения. Аттестаты абитуриенты в этом году не приносили: их зачислили на основании результатов ЕГЭ, пройденных конкурсов и согласий, которые они подали в ЮУрГУ. Однако, по словам ректора вуза, для заполнения всех бюджетных мест не хватает небольшого количества абитуриентов, их будут набирать во второй части приемной кампании.

«С 17 августа открыт дополнительный набор на вакантные бюджетные места по ряду технических направлений подготовки бакалавров. Он продлится до 25 августа. Это фактически новый конкурс, в котором могут участвовать как абитуриенты, уже подавшие документы в ЮУрГУ, но не прошедшие на бюджет, так и абсолютно новые абитуриенты, которые ранее не подавали к нам документы. Фактически все начинается с самого начала, но уже в ускоренном формате. Приказ о зачислении поступающих в рамках дополнительного приема будет опубликован 27 августа», — рассказал ответственный секретарь приемной комиссии университета Александр Губарев.

Условия поступления можно посмотреть на сайте университета.

Ранее Александр Шестаков подписал приказ о зачислении 740 человек на бюджетные места магистратуры и 85 человек на бюджетные места аспирантуры.

Напомним, Южно-Уральский государственный университет вошел в топ-100 лучших вузов — 2021 по версии журнала «Форбс», расположившись на 39-м месте.