В Магнитогорске на сэкономленные деньги дополнительно благоустроят девять площадок

На эти цели направят более 31 млн рублей

Третий год в Магнитогорске, как и в остальных территориях Южного Урала, реализуется программа инициативного бюджетирования, которую в 2021 году запустил губернатор Алексей Текслер. Места, где пройдет благоустройство, определяют сами жители, они же выходят со своими предложениями к властям. Как сообщили в администрации города, в этом году завершен 31 проект из 40 предложенных. Во время проведения работ удалось сэкономить значительные средства, которые пойдут на обновление еще 9 территорий.

«Профессиональные управленческие решения в процессе всех процедур по реализации этих проектов позволили городу сэкономить более 31 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Буквально вчера комиссия, занимающаяся отбором инициативных проектов, определила следующие территории для благоустройства:

— устройство тротуара в районе дома № 48/1 по ул. 50-летия Магнитки;

— устройство парковочного кармана в районе дома № 44/1 по ул 50-летия Магнитки;

— устройство парковочных карманов по ул. Грязнова вдоль домов № 16, 18;

— благоустройство территории по ул. Дружбы, 11, 13, пр. К. Маркса, 108, 112;

— благоустройство внутриквартальной территории по ул. Суворова, 120/1, 120/2, 120/3, 118/1, 118/2;

— благоустройство территории по ул. Индустриальная, 43, 45, 47, 47/1, ул. Енисейская, 66, ул. им. газеты Правда, 78, 80;

— благоустройство территории по ул. Мичурина, 128, 130, ул. им. газеты Правда, 62, 64, 66;

— размещение парковочных карманов на внутриквартальной территории в районе домов № 20, 22 по ул. Калинина; № 43/1, 45, 45/1 по пр. Ленина;

— устройство парковочного кармана в районе дома № 28 по ул. Галиуллина.

За все время реализации губернаторской программы в Магнитогорске преобразовали 84 территории: обустроили парковочные карманы, создали спортивные кластеры и облагородили внутриквартальные территории. Отметим, что по желанию жителей в Челябинске в этом году заменят 30 га асфальта в межквартальных проездах и дворах. Кроме того, в рамках этой же программы готовят к запуску некогда заброшенный стадион «Молодгвардеец».

Ранее глава региона Алексей Текслер в своем обращении к депутатам ЗСО заявил, что финансирование программы инициативного бюджетирования увеличится в полтора раза. Общая сумма составляет 2,25 млрд рублей.