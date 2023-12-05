Сельхозпроизводителям Челябинской области помогут продать фуражное зерно

Кормовую пшеницу могут направить животноводам или на экспорт

Аграрии из села Кизильского говорят, что 2023-й стал урожайным годом. Там собрали лен, горох, пшеницу — 31 центнер с гектара. Однако осенняя погода с затяжными дождями свела весь труд к нулю. Осадки повлияли на качество зерна. В итоге у аграриев скопилось более пяти тысяч тонн фуража — это кормовая пшеница. Продать его не получается. Директор сельхозпредприятия обратился с проблемой на прямую линию Алексея Текслера, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«В ближайшей перспективе не видно, что мы сможем реализовать такое количество фуражного зерна. Это проблема всех крестьян нашей области. Вопрос очень сложный, даже в масштабах нашей промышленно развитой Челябинской области. Что с этим объемом фуражного зерна делать? Куда его реализовать и как нам быть?»— обратился к губернатору директор СП «Южное» Сергей Выдряков.





По словам аграриев, фуражное зерно, хоть и могло бы целый год кормить несколько животноводческих ферм, пропадает. Сбыть его сложно, потому что не хватает торговых точек. В соседних регионах такая же ситуация, а увозить зерно дальше невыгодно, как и продавать элеваторам, потому что придется отдать зерно ниже себестоимости. А ведь после реализации нужно выплатить налоги, зарплаты, кредиты, а также подготовиться к следующей посевной.

«Второй год подряд мы собираем больше двух миллионов тонн зерна. Погода в августе — сентябре была очень дождливая. Практически всегда весь объем — продовольственная, качественная пшеница. В этом году примерно половина — фуражное зерно. В прошлом году мы начали программу по строительству зернохранилищ, понимая, что такие проблемы могут быть. У нас много элеваторов, где можно и нужно хранить зерно. Учитывая ситуацию, нам помогал федеральный центр, выделял деньги на помощь по потере зерна. Был достаточно большой первый транш, сейчас второй — 140 миллионов рублей. Мной принято решение оказать помощь на подготовку сева в следующем году. Качество зерна сейчас недостаточно. 300 миллионов уже выделили на эти цели»,— рассказал Алексей Текслер.

Губернатор также отметил, что министерство сельского хозяйства РФ помогает через торги под зерновые интервенции. Это когда федеральный бюджет по хорошей цене покупает у аграриев зерно. О том, что делается в сложившейся ситуации, рассказал министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.







«В текущем году появляется возможность усилить позицию по развитию животноводства. На это и указывает обилие фуражного зерна. Проблема не решится сиюминутно, но обеспечение сохранности зерна и направление его животноводам — это путь, которым придется идти. Субсидии на поддержку животноводства остаются на уровне текущего года, они достаточные. Мы ищем рынки сбыта фуражного зерна, в том числе за границей. Состоялась встреча с делегацией Ирана. Им необходимо фуражное зерно, в том числе в виде комбикормов»,— отмечает Алексей Кобылин.

Алексей Текслер поручил Минсельхозу региона решить конкретную проблему предприятия из Кизильского района и представить отчет об этом.