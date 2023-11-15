Аграрии Челябинской области получат 300 млн рублей на подготовку к посевной‑2024

До конца этого года дополнительно выделят еще 118 млн

Поддержку предстоящего полевого сезона и промежуточные итоги текущей уборочной страды обсудили сегодня в ходе областного совещания с членами правительства и главами муниципалитетов. Из областного бюджета на подготовку к посевной кампании-2024 выделят 300 млн рублей. Еще 118 млн аграрии получат уже в этом году. Алексей Текслер поручил главам и Минсельхозу взять на контроль ход уборки, передает пресс-служба регионального правительства.

Весь урожай с полей должен быть собран. Аграрии еще продолжают уборку масличных культур. Уборке зерновых значительно помешали дожди, но собранные объемы впечатляют: в бункерном весе намолочено более 2,1 млн тонн зерна. Больше, чем в прошлом году, собрали картофеля и полевых овощей. Больше планируемого заготовлены корма для животных.

Алексей Текслер поручил главам проконтролировать темпы завершения уборки и подготовки к следующему сезону, в том числе подготовки семенного фонда.

«Я принял решение выделить дополнительно из областного бюджета 300 миллионов рублей на приобретение посевного материала, так как, я уже сказал, качественных семян из-за переувлажнения в этом году собрано недостаточно. Это даст возможность сохранить в прежнем объеме посевные площади. Также дополнительно уже в этом году аграрии получат в качестве федеральной поддержки еще 118 миллионов рублей. Мы успели отработать с федеральным Минсельхозом, учитывая нашу ситуацию, деньги пойдут на компенсацию расходов, на производство и реализацию зерна. Эти средства также целесообразно использовать на подготовку к новой посевной»,— подчеркнул губернатор.

Минсельхозу глава региона поручил организовать работу в отстающих территориях — Октябрьском и Троицком районах.