Сбербанк уходит с европейского рынка

В организации заявили об оттоке средств и угрозах безопасности за границей

Сбербанк заявил об остановке работы в Европе. Решение принято из-за того, что дочерние банки группы столкнулись за рубежом с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Сбербанка.

«В силу предписания Центрального банка России Сбербанк России не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки. При этом дочерние банки Сбербанка обладают высоким уровнем капитала и качеством активов, вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством. Активов банка достаточно для осуществления выплат всем вкладчикам», — сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Напомним, Сбербанк вошел в санкционный список США. Он подвергся ограничению на корреспондентские счета. Американские финансовые институты должны закрыть любые корсчета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с участием банка.

Ранее Банк России выступил с заявлением о том, что будет оказывать любую необходимую поддержку банкам, попавшим под санкции западных государств. Под самые жесткие «блокирующие санкции» США попали: ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие», Промсвязьбанк и АО КБ Россия. Их отключают от систем Visa и Mastercard, поэтому карты этих организаций не будут работать за границей.