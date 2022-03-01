Mastercard отключила российские банки из санкционного списка

Карты не будут работать за границей и в зарубежных интернет-магазинах

Mastercard отключила несколько российских финансовых организаций от платежной системы. Причиной стали «санкционные распоряжения», сказано в заявлении гендиректора компании Майкла Мибаха.

«Мы заблокировали несколько финансовых учреждений в платежной сети Mastercard. Мы продолжим работать с регулирующими органами в ближайшие дни, чтобы полностью соблюдать наши обязательства по выполнению требований по мере их развития», — прокомментировал Майкл Мибах.

В список банков, попавших под «блокирующие санкции», вошли ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк, «Открытие». Карты этих банков перестанут работать за границей. Их активы и долларовые счета были заблокированы, а приложения Apple Pay и Google Pay перестали работать. Расплатиться благодаря им нельзя в интернет-магазинах стран, которые поддерживают санкции.

Владельцам карт ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, «Открытия», которые находятся за границей, рекомендуют перевести деньги на счета в других кредитных организациях или снять наличные.

Внутри страны проблем с оплатой картами банков из санкционного списка не будет. Их работу обеспечит Национальная система платежных карт (НСПК).