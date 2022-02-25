Против России ввели новые экономические санкции

Меры воздействия затронули банковский сектор и крупные компании

США вводят меры экспортного контроля в отношении оборонной, аэрокосмической и морской отраслей России. Также Америка вводит санкции против Сбербанка, Газпромбанка, ВТБ, банка «Открытие», Совкомбанка, Новикомбанка.

ЕС ввел санкции против нефтяного рынка России и запретит продажу самолетов. По информации Брюсселя, Новые меры затронут до 70% рынка банковских услуг, а также энергетический сектор российской экономики. Второй пакет санкций будет касаться ограничений в отношении нефтяного рынка.

Под санкции Британии попали ОАК, ОСК, Ростех. Вводятся ограничения на суммы, которые россияне могут держать на счетах в этом государстве. Также заморожены активы ВТБ. «Аэрофлоту» запретили летать в Англию.

Новая Зеландия ограничит выдачу виз. Япония заморозит активы ряда российских банков и ограничит выдачу визу. Канада введет санкции против «Сбера», «Газпрома» и РЖД.