ЦБ гарантировал сохранение валютных сбережений россиян в санкционных банках

Блокирующие меры Белого дома коснулись Сбербанка и ВТБ

Банк России и правительство РФ будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, попавших под санкции западных государств, об этом сообщили в пресс-службе ЦБ РФ. Под блокирующие санкции США попали: ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие», Промсвязьбанк и АО КБ Россия. Для Сбербанка введены санкции в отношении корреспондентских счетов.

«Все операции банков в рублях будут осуществляться, и соответствующие услуги предоставляться всем клиентам в обычном режиме. Все средства клиентов в иностранной валюте также сохранены и могут быть выданы в валюте счета. Банк России готов оказать поддержку банкам средствами в рублях и иностранной валюте», — заявили в пресс-службе ЦБ РФ.

По информации регулятора, банки сохраняют высокий запас устойчивости и имеют значительный потенциал развития бизнеса по кредитованию российской экономики. Подавляющая часть баланса каждого банка (более 80%) номинирована в рублях. Валютные кредиты в основном предоставлены кредитоспособным российским предприятиям, которые продолжат их обслуживать.

Банк России готов задействовать дополнительные меры для обеспечения устойчивости работы банков, которые попали под санкции.