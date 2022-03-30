Сбербанк аннулирует одобренную ипотеку из-за повышения ставок

Сохраняются лишь заявки по подписанным до 30 марта договорам

Лидер рынка ипотечного кредитования в России Сбербанк пошел на непопулярный, но экономически обоснованный шаг — отменил все одобренные на прежних условиях ипотечные заявки, по которым кредитные договоры не были подписаны до 30 марта включительно. Об этом сообщает «Коммерсант». Издание считает, что меры приняты из-за повышения ключевой ставки по ипотеке до 12%.

Клиенты Сбера, которые получили одобрение по ипотеке, но не успели до сегодняшнего дня оформить сделку, сообщают об отмене своих заявок. Жалобы появились в социальных сетях и финансовых форумах, в телеграмме появился канал, где потерявшие надежду на низкую ставку по ипотеке клиенты думают, что предпринять в этом случае.

Издание «Коммерсант» и ряд других федеральных СМИ приводят позицию Сбербанка.

«С 1 марта банк изменил ставки по ипотечным кредитам. В период до 30 марта включительно он „продолжал выдавать кредит на ранее одобренных условиях, помогая клиентам завершить процесс купли-продажи недвижимости“. Вместе с тем, подчеркнули в банке, даже если заявка одобрена до 1 марта, а выйти на сделку до 30 марта не удалось, придется „подать новую заявку на ипотеку и получить положительное решение“»,— цитирует «Коммерсант» представителя банка.

Напомним, ранее сообщалось, что несмотря на повышение ключевой ставки по ипотеке до 12%, условия льготного кредитования для россиян сохраняются.

Информагентство «Первое областное» разъяснило, будет ли действовать на территории региона льготная ипотека, как оформить кредитные каникулы и кому выгодно оформлять ипотеку сегодня.