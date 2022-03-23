Правительство России предложило сохранить льготные ставки по ипотекам

Президент Владимир Путин поддержал идею

Правительство предложило сохранить льготные ставки по семейной, дальневосточной и сельской ипотекам. Об этом сообщили в пресс-службе.

Таким образом, останется неизменной:

семейная ипотека под 6% для семей с детьми, родившимися после 1 января 2018 года;

дальневосточная ипотека под 2%;

сельская ипотека до 3%.

При этом действующая до 1 июля 2022 года программа льготной ипотеки будет модифицирована. В Правительстве предлагают установить ставку на уровне 12%, а сумму кредита для четырех регионов с высокими ценами на жилье (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область) увеличить с 3 млн до 12 млн рублей, для остальных регионов — до 6 млн рублей.

Президент Владимир Путин поддержал предложения.