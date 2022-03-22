Ипотека в период санкций: ответы на популярные вопросы южноуральцев

Клиенты банков опасаются роста процентных ставок по кредитам

После введения санкций и увеличения ключевой ставки южноуральцы начали волноваться о том, не поднимут ли банки ставки по ипотечным кредитам. Также жители Челябинской области стали интересоваться, будет ли действовать на территории региона льготная ипотека. Ответы на самые популярные вопросы об ипотеке предоставили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты Челябинской области.

Могут ли банки изменить ставку по уже выданной ипотеке?

— По выданным кредитам банки не имеют права повышать ставки. Если такая ситуация произошла, директор консультационного центра «Дом.РФ» Михаил Ковалев советует обращаться в Банк России и в суд.

Распространяются ли на ипотеку кредитные каникулы?

— Да, поскольку кредитные каникулы — это отсрочка платежей по любым видам кредита. При этом следует помнить, что во время каникул банк продолжает начислять проценты, а общий срок кредита будет продлен на время отсрочки.

В середине марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, в котором прописано, при каких размерах займов граждане могут обращаться за кредитными каникулами. Для Челябинской области эта сумма составляет не более трех миллионов рублей. Обратиться в банк можно до 30 сентября 2022 года, но попросить о предоставлении кредитных каникул могут только те, кому был выдан кредит до 1 марта 2022 года и кто подтвердит, что его доход снизился на 30% по сравнению со средним доходом в 2021 году.

Можно ли оформить кредитные каникулы повторно?

— Да, если последний раз кредитные каникулы предоставлялись в срок до 30 сентября 2020 года.

Сохранится ли в условиях санкций льготная ипотека?

— Да, сохранится. Как сообщили в Госдуме, на сегодняшний день по всей России действуют льготная, семейная и сельская ипотеки, а также ипотека для военнослужащих, строительство дома под 6,1% и другие.