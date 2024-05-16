Садоводам Челябинска объяснили включение в Генплан нового участка улицы Механической

Решение о строительстве дороги примут с учетом мнений горожан

Садоводы из СНТ «Тракторосад-2» на северо-востоке Челябинска обнаружили, что корректировки Генплана включают продление улицы Механической от улицы Валдайской до Бродокалмакского тракта. Горожане забеспокоились, что потеряют свои участки, получат небольшие компенсации или сады за городом. В мэрии Челябинска отреагировали на вопросы садоводов. В частности, там сообщили, что продление улицы Механической утверждено в Генеральном плане 2021 года в рамках общей схемы развития улично-дорожной сети. Это было сделано для оптимизации транспортных потоков, в том числе с учетом развития доступности агломерации.

«В рамках внесения изменений в Генеральный план администрацией города Челябинска будут проработаны альтернативные технические решения размещения данной автомобильной дороги», — подчеркивают в мэрии.

Также в пресс-службе администрации напомнили, что Генплан не определяет, что будет изъято и снесено, а только отражает категорию улиц и их примерную трассировку. Программы развития транспортной инфраструктуры с точными сроками строительства или ремонта дорог утверждаются после согласования Генплана. Затем разрабатывают планировку территории, где определяются границы и объекты для изъятия, но если это нужно. «Само изъятие уже осуществляется в рамках законодательства на основании утвержденной документации планировки территории», отмечают в администрации Челябинска.

Напомним, что ранее вопросы по корректировке Генплана возникали у жителей Первоозерного. Этот поселок находится рядом с СНТ «Тракторосад-2». Горожане беспокоились, что их дома в районе перекрестка улиц Танкистов и Бажова снесут после изменения категории земли. Чтобы прояснить ситуацию, администрация проводила повторную встречу.