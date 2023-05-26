Из Челябинска могут запустить скоростные грузовые поезда в Иран

С предложением о включении региона в транспортный коридор «Север — Юг» выступил президент Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил сделать Челябинск грузовым центром транспортного коридора «Север — Юг», который соединит Россию со Средним Востоком. Он выступил с инициативой о запуске грузовых поездов по магистрали Челябинск — Болашак — Иран. Казахстан для этого реконструирует свои железнодорожные пути. Заявление глава Казахстана сделал на заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщается на сайте президента Казахстана.

«Считаю, что созрело понимание необходимости развития транспортного коридора „Север — Юг“ в сопряжении с Транскаспийским маршрутом. В этой связи Казахстан будет выступать надежным логистическим хабом ЕАЭС, задействуя все свои возможности и ресурсы. В качестве предметных инициатив предлагаем запустить скоростные грузовые поезда по железнодорожной магистрали Челябинск — Болашак — Иран», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

На прошлой неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время рабочей поездки в Астану обсуждал вопрос о развитии международных перевозок с акимом Костанайской области Кумаром Аксакаловым. А на этой неделе глава региона презентовал логистические возможности Южного Урала на бизнес-форуме в Китае.

Челябинская область имеет ряд преимуществ в качестве логистического центра для транспортного коридора «Север — Юг». Во-первых, регион находится на границе Европы и Азии, во-вторых, граничит с Казахстаном. Развитая транспортная сеть позволяет доставлять товары в промышленные центры России — на Урал, в Сибирь и Поволжье.

Челябинская область имеет удобные транспортные выходы на ключевые железнодорожные магистрали и автотрассы стран Средней Азии. А вблизи международных транспортных коридоров, в том числе по направлению «Север — Юг», расположен транспортно-логистический комплекс «Южноуральский». Еще одним позитивным фактором является масштабная реконструкция и расширение в Челябинской области трассы, ведущей к границе Казахстана.

Челябинская область занимает третье место в России по товарообороту с Казахстаном. Так, в 2022 году на 22% увеличился объем поставок сельскохозяйственной продукции.

Индия, Россия и Иран подписали соглашение о создании транспортного коридора «Север — Юг» в 2000 году. Позже к ним присоединились десять стран, в том числе Казахстан, Азербайджан и Армения. Общая протяженность маршрута составит около 7,2 тыс. км. «Север — Юг» включает три маршрута — западный, восточный и транскаспийский.