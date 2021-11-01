Попавший под проверку СК из‑за видео с бабушкой челябинский блогер жалуется на травлю в соцсетях

Выкладывавший видео с беспомощной старушкой тиктокер заявил, что получает угрозы

Блогер Александр Ошкуков жалуется на травлю в соцсетях: против него развернули кампанию сторонники движения «Мужское государство» (признано экстремистским, запрещено в Российской Федерации). Поводом стали видеоролики со страдающей деменцией бабушкой жены Ошкукова, которые супруги выкладывали в соцсеть «ТикТок.



Напомним, в отношении Александра Ошкукова и его супруги начата доследственная проверка челябинской полицией и следственным управлением СК РФ: по версии следственных органов, «в ходе ежедневных прямых эфиров в сети Интернет двое местных жителей показывают пожилую женщину, страдающую деменцией. При съемках стримов они унижают пожилого человека, смеются над ее состоянием. За демонстрацию подобных действий они получают пожертвования от интернет-аудитории».

В аккаунте блогера действительно размещены ролики, главным героем которых является старая женщина, по всей видимости, не слишком адекватно воспринимающая реальность. Оператор и другие действующие лица разговаривают с ней, шутят, видеоряд сопровождается шуточными текстовыми комментариями.

31 октября Александр Ошкуков на своей странице в ВК пожаловался на угрозы.

«Я не хотел вам рассказывать, но к сожалению я ТИК ТОКер, общаюсь с людьми на стримах и снимаю видосики. У меня 2 аккаунта и более 200 тыс подписчиков. 30 октября 2021 года мои трансляции или видео скинули в телеграмм „Поздняков 2.0“ Т. к. задели чувства вышеупомянутой организации и их членов. Сразу же после этого мне и семье начали открыто угрожать расправой. Так как я веду открытую жизнь, то меня лёгко найти в интернете даже по 1 фото», — пишет Ошкуков (орфография и пунктуация автора сохранены).

Действительно, на странице блогера с 30 октября появились несколько десятков комментариев с угрозами и оскорблениями, причем во многих случаях их авторы ссылаются на организатора признанного экстремистским движения Владислава Позднякова. Утром 1 ноября Ошкуков и его супруга закрыли свои аккаунты в «ТикТоке» от просмотра сторонними пользователями.

«Видосики» со страдающей деменцией бабушкой появились на страницах блогеров еще несколько месяцев назад, кроме того, в своем блоге на «Яндекс. Дзен» жена Александра Валерия размещала номер банковской карты для сбора пожертвований.

Летом 2021 года Первое областное информагентство уже освещало ситуацию с выложенными на всеобщее обозрение роликами. Тогда министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина предложила блогерам обратиться в органы соцзащиты и поместить старушку в специализированное учреждение. Однако на связь с ведомством семья так и не вышла.

Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе регионального Минсоца, ведомство сейчас также проводит оценку ситуации, решение пока не принято.

Добавим, сам Александр Ошкуков не впервые попадает в поле зрение СМИ: в 2019 году он выдвигался от партии «Справедливая Россия» на выборы депутатов Ленинского районного совета Челябинска. Однако не был зарегистрирован в качестве кандидата из-за наличия трех погашенных судимостей.