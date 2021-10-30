В Челябинской области еще 503 человека заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются 14697 пациентов

На сегодняшний день, 30 октября, в Челябинской области официально зарегистрировано 110213 случаев заболевания коронавирусом. За прошедшие сутки заболели 503 человека, включая троих школьников. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день в медицинских учреждениях на лечении остаются 14697 пациентов. Граждане, не имеющие клинических признаков и хронических заболеваний, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

Всего с начала пандемии коронавируса выздоровели и выписаны из больниц 89984 южноуральца. Еще 200 пациентов — за минувшие сутки.

«От COVID-19 за прошедшие сутки скончались 29 человек»,— уточнили в пресс-службе регионального Минздрава.

Южноуральцы продолжают сдавать тесты на коронавирус. Всего с начала пандемии медиками проведено 4 258 942 исследования. За последние 24 часа протестировано 17373 человека.

Несмотря на то, что в период нерабочих дней попасть в ТРК можно будет только по QR-кодам, привиться там южноуральцы все равно смогут. Узнать график работы передвижных лабораторий можно в нашем материале.