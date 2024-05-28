В компаниях Челябинской области увеличат оплату сверхурочной работы

В расчетах нужно будет учитывать премии, надбавки, доплаты

С 1 сентября 2024 года вступает в силу федеральный закон «О внесении изменений в статью 152 Трудового кодекса Российской Федерации», определяющий новые правила оплаты сверхурочной работы. Юрист сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Александр Южалин рассказал о том, как теперь будет вестись расчет с сотрудниками.

В Трудовом кодексе указано, что сверхурочная работа — это работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени — сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.

«Иными словами, сверхурочная работа — это переработки сверх нормы рабочего времени, которые происходят по инициативе работодателя. Например, если у работника рабочий день с 09:00 до 18:00, а работодатель просит задержаться на работе до 20:00, поскольку нужно завершить срочную задачу, то 2 часа с 18:00 до 20:00 и будут считаться сверхурочной работой», — поясняет Александр Южалин.

Если работнику установлен суммированный учет рабочего времени, переработки (или сверхурочные часы работы) будут считаться не за день, а за другой учетный период (неделю, месяц, квартал, год).

В настоящее время сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере (ст. 152 Трудового кодекса).

Эта норма не содержит уточнений, что принимается за одинарную оплату. Иными словами, неясно, что нужно увеличивать в полтора или два раза. Учитывая данный пробел в законодательстве, многие работодатели брали в расчет только оклад работника или часовую ставку. Премии, доплаты, надбавки, которые могли быть установлены работнику, не входили в этот расчет.

Проанализировав такую ситуацию, Конституционный суд в 2023 году пришел к выводу о неправомерности такого расчета. Вывод, в частности, основан на том, что сверхурочная работа должна оплачиваться в повышенном размере относительно оплаты за обычный рабочий час. Следовательно, если за один час работы в пределах своей нормы работник получает не только оклад, но и стимулирующие или компенсационные выплаты, то при оплате сверхурочной работы они тоже должны быть учтены.

Уже сейчас нужно оплачивать сверхурочную работу так, как указал Конституционный суд, не дожидаясь вступления в силу нового закона. Как и ранее, в законе осталось требование о том, что конкретные размеры оплаты сверхурочной работы могут определяться коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха.

Александр Южалин рекомендует работодателям установить в локальных нормативных актах порядок оплаты сверхурочной работы по новым правилам.

«Важно отметить, что по новым правилам вы будете считать сумму сверхурочных исходя не из среднего заработка за прошлые периоды, а из стоимости одного часа работы в текущем периоде»,— говорит юрист.

К примеру, квартальная премия, входящая в систему оплаты труда, выплачена в марте (согласно статье 139 ТК РФ она учитывается при расчете среднего заработка). Сотрудник работал сверхурочно в апреле. Мартовская квартальная премия не учитывается при расчете оплаты за сверхурочную работу в апреле. Для правильного расчета работодатель должен определить, какие компенсационные и стимулирующие выплаты входят в систему оплаты труда в апреле, рассчитать стоимость одного часа работы с учетом всех выплат и после этого производить расчет оплаты сверхурочной работы.