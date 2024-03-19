Переработка повышает риски развития инсульта

Треть россиян может столкнуться с катастрофой из‑за трудоголизма

Российские аналитики определили, что у каждого третьего жителя страны есть вероятность пострадать от инсульта на фоне переработки. При этом Всемирная организация здравоохранения и Международная организация труда предупреждают, что, работая по 55 и более часов в неделю, человек становится на 35% уязвимее перед инсультом. Отметим, еженедельной нормой являются 40 рабочих часов.

Помимо трудоголизма, почти половина людей (45%) неправильно питается: кому-то некогда завтракать, другие не могут оторваться на обед, третьи злоупотребляют фастфудом. Это также негативно сказывается на здоровье населения.

Другим фактором риска развития сердечно-сосудистой катастрофы становится гиподинамия: у 77% людей отмечается дефицит двигательной активности.

Невзирая на все это, большинство считает, что их образ жизни и привычки не имеют связи с развитием инсульта.