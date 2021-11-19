В России родителям-одиночкам и многодетным разрешили не брать сверхурочную работу

Новое правило также коснется семей вахтовиков

Родителей-одиночек и многодетных теперь нельзя привлекать к сверхурочным работам без их согласия. Закон об этом подписал в пятницу, 19 ноября, президент России Владимир Путин. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь родители-одиночки и многодетные могут отказываться от сверхурочной или ночной работы, а также от командировок, если и в семье есть дети до 14 лет. Ранее такая норма закона действовала в отношении родителей-одиночек и многодетных с детьми до пяти лет.

Новое правило также распространяется на те семьи, где один из родителей трудится вахтовым методом.

Также оно касается инвалидов. Людей с особенностями здоровья разрешено направлять в командировки только с их согласия и при условии, что поездка не навредит их здоровью.