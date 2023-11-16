Транспортный МУП в Челябинске наказали за переработки водителей автобусов

На директора возбудили дело

Прокуратура проверила жалобы сотрудников МУП «Служба организации движения» на переработки и установила, что в среднем за смену водители автобусов проводят за рулем почти по 18 часов, хотя закон запрещает работать дольше 12 часов каждый день. За нарушение трудового права на директора предприятия Валерия Кочеткова возбудили административное дело, его расследованием займется трудинспекция. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщила прокуратура Челябинской области.

Проведенная надзорным ведомством проверка показала, что при норме 56 часов продолжительность рабочей недели у водителей муниципальных автобусов в полтора раза больше — 89 часов. Кроме того, в трудовых договорах кондукторов и водителей не оговорен режим труда и отдыха.

Директору МУПа предписали устранить нарушение закона и привлечь к дисциплинарной ответственности руководителей, которые заставляли водителей перерабатывать.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что 13 ноября в Челябинске водитель автобуса № 123 насмерть задавил 20-летнего студента, который переходил дорогу по зебре. Возбуждено уголовное дело.