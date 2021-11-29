Челябинская область вошла в топ-10 регионов России по социально-экономическому развитию

Рейтинг составили на основе оценки девяти показателей

Фонд развития гражданского общества опубликовал рейтинг социально-экономического положения 30 регионов России по итогам шести месяцев 2021 года. По результатам оценки девяти показателей Челябинская область заняла в списке седьмое место со средним баллом 25,8.

Эксперты составили рейтинг на основе оценки девяти показателей двух блоков — соцэкономблока и экономблока. В первом рассматривали четыре первичных рейтинга — отношение суммы регионального продукта по региону на конец квартала к численности экономически активного населения, где Челябинская область занимает 30-е место. По отношению суммы регионального продукта к общей численности населения региона Южный Урал находится на 27-м месте. 37-ю позицию область занимает по среднемесячной зарплате, 29-е — по отношению среднемесячной зарплаты к стоимости потребительской корзины.

«Задачей данного блока является анализ ключевых социально-демографических и экономических показателей, оказывающих наибольшее влияние на социальное благополучие», — говорится в исследовании.

В экономблоке специалисты анализировали отношение суммы госдолга региона к сумме доходов консолидированного бюджета. Челябинская область по оценке этого критерия находится на 22-м месте. 18-ю строчку регион занял по оценке отношения начисленных по региону сумм НДС на конец квартала к сумме начисленных НДС в аналогичный период прошлого года. По сумме госдолга региона к фактически уплаченному им в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость Южный Урал находится на 38-й позиции. По индексу промышленного производства к соответствующему периоду прошлого года Челябинская область на 19-м месте, по отношению суммы регионального продукта на конец квартала к сумме регионального продукта в аналогичном периоде прошлого года — на 13-м месте.

«Задачей данного блока является комплексная оценка общего состояния реального сектора экономики субъекта РФ, а также его сопоставление с бюджетными обязательствами региона перед государством», — поясняют в исследовании.

Первое место в рейтинге социально-экономического положения заняла Москва с результатом в 8,6 балла, на второй позиции — Ямало-Ненецкий автономный округ (12,5 балла), на третьей строчке — Тюменская область (18,1 балла).