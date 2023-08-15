Банк России повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%: что это значит

Влияющий на экономику и личные финансы показатель вырос второй раз за год

Меньше чем через месяц Банк России снова повысил ключевую ставку. Во второй половине июля 2023 года показатель после шести раз сохранения и впервые с сентября 2022 года вырос с 7,5% до 8,5%. Теперь же ключевая ставка повышена сразу до 12%. Такое решение совет директоров Банка России принял на внеочередном заседании 15 августа.

«Решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. Инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%»,— сообщает пресс-служба Банка России.

По данным ЦБ, увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения выпуска продукции. Это усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля из-за повышенного спроса на импорт. Регулятор отмечает, что решение о повышении ключевой ставки до 12% обеспечит динамику денежно-кредитных условий и внутреннего спроса, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2024 году и ее стабилизации вблизи 4% в дальнейшем.





Ключевая ставка — это минимальный процент, под который Банк России выдает кредиты коммерческим банкам. Эти деньги они предоставляют компаниям и гражданам под свой процент, который немного выше процента ЦБ. Ключевая ставка позволяет Центробанку контролировать курс рубля и влиять на экономику страны через ставки кредитов, депозитов и вкладов, размер купона торгуемых облигаций. Если ключевая ставка повышается, кредиты и депозиты становятся дороже, а инфляция (темп прироста потребительских цен) сдерживается, и наоборот.

Низкая ставка означает, что деньги стоят дешево. Кредиты становятся доступнее, их активно берут компании и граждане. В итоге экономика развивается. Однако низкая ключевая ставка может вызвать рост инфляции — денег становится много. На фоне этого увеличивается спрос на иностранную валюту, которую активно скупают банки, а курс рубля снижается. При повышении ключевой ставки торговля иностранными деньгами становится не такой выгодной, растет спрос на рубли.





Последствия высокой ключевой ставки:



высокие ставки по кредитам;

высокие ставки по банковским депозитам;

замедление экономики и производства;

снижение покупательной способности;

снижение инфляции;

снижение ипотечных сделок;

снижение вложений в акции;

рост стоимости новых облигаций и снижение цены старых;

рост курса рубля.





Последствия низкой ключевой ставки:



низкие ставки по кредитам;

низкие ставки по банковским депозитам;

рост экономики и производства;

рост покупательной способности;

рост инфляции;

рост ипотечных сделок;

рост вложений в акции;

снижение цены новых облигаций и рост стоимости старых;

снижение курса рубля.

Среди причин повышения ключевой ставки финансовые эксперты называют ускорение инфляции и ослабление рубля. Аналитики подчеркивают, что показатель может быть увеличен и на будущих заседаниях Банка России. Это не исключает и сам регулятор. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке — уже очередное — состоится 15 сентября.