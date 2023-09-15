Ключевую ставку повысили до 13%: на что это повлияет

Следом подорожают кредиты и вырастут проценты по вкладам

Банк России 15 сентября 2023 года принял очередное решение о ключевой ставке. Ее повысили до 13%. До этого ключевая ставка была на уровне 12%. Среди причин роста показателя — высокое инфляционное давление в российской экономике, сообщает пресс-служба Банка России. В начале сентября годовая инфляция увеличилась до 5,5%, а за три месяца цены выросли на 9%.

«Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году. Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике»,— сообщает пресс-служба Банка России.

В обновленном прогнозе годовая инфляция по итогам 2023 года составит 6—7%. Предполагается, что с нынешними мерами в 2024-м она будет на уровне 4%. На нем же останется и в дальнейшем. Темп прироста ВВП в 2023 году составит 1,5—2,5%, а в 2024-м — 0,5—1,5%.

Напомним, что в июле 2023 года совет директоров Банка России впервые с сентября 2022 года и после шести раз сохранения поднял ключевую ставку с 7,5% до 8,5%. На внеочередном заседании в августе показатель повысили сразу до 12%. Рассказываем, что такое ключевая ставка и как она влияет на экономику страны и жизнь россиян.







Ключевая ставка является минимальным процентом, под который коммерческие банки получают кредиты от Банка России. Эти деньги, в свою очередь, финансовые организации предоставляют компаниям и гражданам под свой процент. Он всегда выше процента от Банка России. Таким образом, с помощью ключевой ставки Центробанк может влиять на экономику РФ. Т. е. он фактически определяет, какие процентные ставки будут по кредитам, вкладам и накопительным счетам, депозитам, какой будет размер купона торгуемых облигаций.

При повышении ключевой ставки растут проценты по кредитам и депозитам. При этом инфляция снижается. Если же показатель уменьшается, ситуация обратная. Вслед за доступными кредитами растут цены. На фоне развития экономики разгоняется инфляция. Кроме того, увеличивается спрос на иностранную валюту, а курс рубля снижается. При повышении ключевой ставки доллары и евро покупать невыгодно, потому возобновляется интерес к рублю.





Высокая ключевая ставка приводит к:



повышению ставок по кредитам и, как следствие, снижению числа сделок;

повышению ставок по депозитам, вкладам и накопительным счетам;

замедлению экономики и производства;

снижению покупательной способности и, как следствие, инфляции;

снижению вложений в акции;

росту стоимости новых облигаций и снижению цены старых;

росту курса рубля.





Если ключевая ставка низкая, то:



снижаются ставки по кредитам и, как следствие, увеличивается количество сделок;

уменьшаются ставки по депозитам, вкладам и накопительным счетам;

растут экономика, производство, покупательная способность и, как следствие, инфляция;

растут вложения в акции;



снижаются цены новых облигаций и растет стоимость старых;

снижается курс рубля.

Следующее в 2023 году заседание совета директоров Банка России по размеру ключевой ставки запланировано на 27 октября.