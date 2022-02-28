Российские банки оставят прежними ставки по выданным кредитам

С заявлениями выступили Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк

Совет директоров Банка России 28 февраля принял решение о повышении ключевой ставки до 20% годовых. Показатель влияет на размер платежей по всем видам кредитов и доходность по вкладам и накопительным счетам. Несмотря на это, ставки по уже выданным кредитам и ипотекам останутся прежними. Об этом сообщили кредитные организации.

«Никаких изменений по действующим потребительским и ипотечным кредитам Сбербанк не вводит», — сообщение опубликовал в своем телеграм-канале «Сбер».

Аналогичный ответ на вопросы клиентов о судьбе ставки действующего кредита поступил от банка ВТБ.

«По всем ранее выданным кредитам все условия, в том числе — процентные ставки, сохраняются без изменений, как они прописаны в ваших договорах. Это требование законодательства, которое распространяется на все банки нашей страны», — сказано в сообщении банка в официальном канале Telegram.

Сохранить процентную ставку по действующим договорам пообещал также Альфа-Банк. При этом кредитная организация заявила о планах «значимо повысить проценты по вкладам и накопительным счетам в ближайшее время».

Добавим, повышение ключевой ставки стало историческим максимумом. Предыдущий рекорд в 17% был достигнут в 2015 году. Резкий рост связан с кардинальным изменением внешних условий для российской экономики.