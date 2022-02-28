В Челябинске открылась выставка самиздата «Беспечатники»

В «Клоповнике» представили арт-подполье — свободные дневники взрослых людей

26 февраля в центре современного искусства «Клоповник» открылась выставка самиздата «Беспечатники» — самодельные журналы привезли из Екатеринбурга, Архангельска, Тольятти, Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска.



Спускаемся на несколько пролетов под Дом печати. Громче становится плавная абстрактная музыка, но она не отвлекает. В первом зале в полумраке на стуле сидит человек в белом, голова, ноги и руки полностью скрыты, рядом на столике краски, кисти и маркеры. Все как бы намекает. На немой призыв тут же отвечают гости и увлеченно разрисовывают белый наряд сидящего, на голове — рот с глазами, на теле — цветы, сердца и узоры.





Рядом, в углу, стоит печатная машинка, на которой можно напечатать свой текст. Здесь в целом развернулась целая зона для творчества — кисти, краски, маркеры, бумага, чтобы самому собрать небольшой зин.

На импровизированную сцену выходят кураторы выставки Алиса Жихарева и Даша Amelansher.

«Зины — самодельные журналы, которые делают без помощи издательств. Это простой способ выразить себя, без цензуры и правил рассказать о том, что ты думаешь. Это подполье, которое при этом стало выше всего, что происходит сейчас в мире»,— рассказывает куратор выставки Алиса.

После этого гостей призывают отвлечься от всего, что происходит на поверхности, погрузиться в мир самиздата и очень рекомендуют посмотреть на зал с челябинскими авторами.

«Когда я собирала зины для выставки из разных городов, думала, что в Челябинске с натяжкой наберется пять — десять авторов, кто-то отвалится в процессе. Но оказалось, что самиздатом занимаются и у нас. В итоге на выставке около 20 местных журналов»,— рассказала Алиса Жихарева.

Куратор призвала гостей не игнорировать «белого человека» и оставить свой след на его наряде.

«Пусть это будет наш с вами общий зин»,— с улыбкой говорит Алиса.

В соседнем светлом зале — самопальные журналы из разных городов: они прикреплены кнопками к доске, расставлены на полках и даже свисают с потолка. Все зины отличаются друг от друга по форме, размеру, качеству и содержанию: какие-то ничем не уступают книгам из типографии, а какие-то сшиты степлером, а нарисованы ручками и фломастерами. С красными, черными, желтыми и белыми страницами, где-то только картинки, а где-то ничего, кроме сплошного текста.





Вот журнал, сделанный из отрывного календаря, в нем собраны фотографии окон в дачном поселке. А вот небольшая книжка-комикс без слов, где главный герой через реку, лес, горы и мимо стай диких животных приходит к любимой.

На нити с потолка среди десятка других свисает зин о заводском ходячем кране с чертежами. Темы разные: блог о путешествиях, фотоальбом или импровизированные комиксы, проза, рассуждения или книги со стихами.





На пробковой доске в зале прикреплены детские зины, которые ребята делали в школе на уроке литературы. Эти журналы не больше ладони, а на страницах ничего, кроме звуков «бум», «бах», «треск», «шум». У всех у них абсолютно разный сюжет, но интересно, что мысль читается. Любой зин можно брать и читать, чем и занимаются гости.

В малом «темном» зале выставили только челябинских авторов. Кроме журналов здесь подвешены рисунки, и даже стоит старый телевизор с психоделическими видеороликами.





Зал с местными «изданиями» выглядит ярче и контрастнее, и зины абсолютно разные: и толстые журналы с качественной печатью, и распечатанные на принтере кислотные журналы на инопланетном языке, фотокниги и сборники ярких рисунков.

Здесь мы увидели и зин челябинской художницы Евы Май под названием «Не посвящается». Это первый зин Евы, в нем сложно увидеть прямую структуру. На страницах много рисунков, поверх них отрывками напечатан текст, это эмоциональный творческий хаос, который почему-то приковывает внимание, хочется распутать.

«„Не посвящается“ — потому что, когда я закончила журнал, то пришла к знакомому и сказала, что хочу посвятить его ему. Но он решил, что этого делать не нужно. Поэтому „Не посвящается“»,— рассказывает художница Ева Май о своей работе.





В целом современный самиздат похож на абстрактные личные дневники, которые украшают наклейками, вырезками из журналов и цветными фломастерами. Только это дневники взрослых. Это поток мыслей без правил, часто не прилизанный, нецензурный, сделанный без учета читателя и даже порой самого себя. Сам месседж извлечь трудно, если он там есть вообще. Но зато рождается живой и правда независимый продукт свободного творчества. Этим и интересен.

Такие журналы ходят по рукам и обычно не уходят дальше самого автора. Особо удачные экземпляры мелкими тиражами продают в книжных или раздают знакомым бесплатно. Это арт-подполье, которое существует параллельно со всем миром.





Создатели выставки сообщили, что в ближайший месяц по выходным в «Клоповнике» будут проходить лекции от независимых издательств, где печатают зины, и мастер-классы о том, как из подручных средств создать и распространить свой журнал. На страницах своего издания можно рассказать о чем угодно и как угодно, ведь у самиздата нет рамок — значит, незачем самому их устанавливать.





Журналист Первого областного информационного агентства попробовал сам сделать небольшой журнальчик, за странички взял остатки конспектов из рюкзака, старые договоры на прошлую квартиру. Маркерами, карандашами и краской выплеснул эмоции поверх всей бумажной волокиты. Хотелось поделиться результатом, но, когда зин был закончен, оказалось, что он слишком личный, чтобы хоть кому-то его показывать. Да, сделать что-то для себя любимого тоже можно.

Выставка будет работать до 9 апреля.