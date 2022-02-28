Южноуральские депутаты высказались по поводу спецоперации на Украине

Спикер Александр Лазарев назвал ее предотвращением иных военных конфликтов

В Челябинской области депутаты Законодательного собрания высказали свои мнения по поводу спецоперации на Украине. В ходе аппаратного совещания парламентарии обсудили события внешней политики. Российская военная спецоперация на Украине стала вынужденным шагом, заявили собравшиеся.

Москве не оставили шансов на другое развитие событий. По словам президента Владимира Путина, для России были созданы такие риски в области безопасности, что другая реакция была невозможна.

Этого же мнения придерживается спикер регионального ЗСО Александр Лазарев.

«Специальная военная операция — это единственный шанс предотвратить кровопролитие в Донбассе и Луганске. Это вынужденная мера. Глава государства принял данное решение во имя будущих братских народов России и Украины. Северо-Атлантический военный блок подступил к границам нашей страны. В этой ситуации Россия, как сильная держава, должна действовать на опережение, чтобы предотвратить иные военные конфликты», — заявил председатель ЗСО Александр Лазарев.

Объявленная операция должна вернуть мирную жизнь в Донбасс и защитить Россию от ставших очевидными военных угроз на ее границах, считает депутат Алексей Денисенко.

«Дальше терпеть убийства русскоязычных граждан и наращивание военной инфраструктуры, направленное на наше уничтожение, мы не имеем права. Отпор надо давать сегодня, не дожидаясь беды», — пояснил он.

С коллегами солидарен и депутат Госдумы Владимир Павлов. Он считает, что для жителей Донбасса россияне — последняя надежда на мирное будущее.

«Безучастно смотреть на их страдания Россия не может. Сильный должен помогать и, если необходимо, защищать. Это наши люди, объединенные с нами одним языком, одной верой и одним желанием — мирно жить и строить свое будущее. Россия всегда спасала братьев по вере и духу. Мы всем всегда помогали в беде и часто были единственным защитником тех, кто больше всех нуждался в помощи», — пояснил Владимир Павлов свою позицию.

Напомним, сегодня на аппаратном совещании губернатор Алексей Текслер поставил задачу мобилизовать все управленческие ресурсы.