В Челябинске мужчина попал под колеса поезда и получил черепно-мозговую травму

Пострадавший шел вдоль железнодорожных путей

На перегоне Чурилово — Тракторострой поезд сбил 38-летнего мужчину. Об этом сегодня, 13 октября, сообщили в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте. ЧП случилось накануне.

Мужчина шел вдоль железнодорожного пути и не заметил электропоезд Нижняя — Челябинск. Машинист увидел его, подал сигнал и экстренно затормозил, однако столкновения избежать не удалось.

«38-летний житель Копейска получил закрытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован в челябинскую больницу», — рассказали в транспортной полиции.

Как ранее сообщал наш сайт, на станции Челябинск-Южный на железнодорожных путях нашли тело мужчины.

На перегоне Мурсалимкино — Вязовая Южно-Уральской железной дороги поезд насмерть сбил пенсионерку.

24 июня на 148-м километре перегона Межозерный — Чурилово мужчина выскочил на железнодорожные пути и, несмотря на сигналы водителя, оставался на месте. Челябинец погиб под колесами состава. Как выяснилось позже, мужчина перед этим, по предварительным данным, убил свою 56-летнюю невестку и решил покончить с собой.