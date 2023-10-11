Уроженец Челябинской области погиб в Израиле во время атаки ХАМАС

Мужчина работал охранником на фестивале Natural Party

Во время нападения боевиков ХАМАС на участников фестиваля электронной музыки в Израиле был убил уроженец Златоуста Давид Лысцов, сообщила в социальных сетях сестра погибшего.

Мужчина несколько лет жил на севере Израиля, имел собственное охранное агентство и в день трагедии работал на фестивале.

Давид попытался увезти подчиненных, когда случилось нападение, однако был застрелен.

«Я не знаю, как мы сможем пережить это горе и как мы будем жить без него. Он был лучшим братом, сыном и дядей», — написала сестра погибшего.

Посольство России в Израиле сообщило об одном погибшем гражданине РФ в результате начавшейся в минувшие выходные атаки палестинского радикального движения ХАМАС на страну.

Южноуральцы, проживающие в Израиле, сообщили ИА «Первое областное» о том, что в целом в стране паники нет, в старых домах и школах находятся бомбоубежища. Однако их близкие, оставшиеся в Челябинской области, сильно переживают за своих родственников.

По данным Минэкономразвития РФ, на сегодняшний день в Израиле находятся не более 100 российских туристов. Ведомство рекомендовало гражданам, особенно находящимся на юге страны, оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей. Тем, кто собирался отправиться в страну, ведомство рекомендовало отменить поездки, а туроператорам — приостановить продажу турпутевок и отдельных туристских услуг до нормализации обстановки.