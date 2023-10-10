Челябинские туристы решили остаться в Израиле

Авиарейсы из Тель‑Авива пока отменяются или переносятся

Челябинские туристы, прилетевшие в Израиль в день начала атаки государства группировкой ХАМАС (признана террористической организацией в США и ЕС), решили не покидать досрочно страну. Они переехали из Иерусалима в другой город и сейчас находятся в безопасности. Об этом информагентству «Первое областное» рассказала менеджер компании «Витрина путешествий» Юлия Комолова.

«Вывозить никого не будут. Нет предпосылок к эвакуации. У них (туристов) все нормально, они переехали в другой город, в Нетанию, ждут свой рейс, который будет по расписанию — в понедельник. Эту неделю проведут в Израиле», — сказала Юлия Комолова.

Туристы вернутся в Россию на том рейсе, на котором планировали прилететь обратно. Среди вариантов — самолет в субботу, но цены там очень высокие, уточнила Юлия Комолова.

Напомним, двое туристов по купленным в Челябинске путевкам прилетели из Сочи в Тель-Авив в день обострения конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.

Накануне российские авиакомпании «Азимут» и Red Wings заявили о возобновлении перелетов из России в Тель-Авив и обратно. Соответствующую информацию они разместили на своих сайтах.

По данным сайта «Ассоциация туроператоров» (АТОР), рейсы действительно есть. Однако их или переносят, или отменяют. Ожидается, что ситуация стабилизируется. Немногим лучше обстоят дела с израильским авиаперевозчиком «Эль Аль». Ближайшая дата, в которую на нем можно добраться до Москвы, — это воскресенье, 15 октября. Портал уточняет, что «вне контекста текущей ситуации» авиабилеты за год подорожали в 1,5 раза.

Точное количество туристов из Челябинской области, оказавшихся в Израиле во время обострения конфликта, неизвестно. Дело в том, что страна перестала быть массовым туристическим направлением. Туроператоры могут организовать индивидуальные туры. Или путешественники самостоятельно покупают билеты на самолет и бронируют гостиницу.

«Организованных туров от туроператоров давным-давно нет на Израиль. Здесь только самостоятельные туристы», — рассказала президент Челябинской ассоциации туристических организаций (ЧАТО) Инна Лобода.

Российские сотовые операторы «Мегафон», «Билайн» и Tele2 заявили об обнулении платы за связь для клиентов, находящихся в Израиле. МТС обнулил стоимость исходящих звонков на номера посольства РФ в Израиле, посольства Израиля в РФ и на горячую линию авиакомпании «Аэрофлот», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы операторов.

МИД РФ сделал официальное заявление в связи с ситуацией в зоне палестино-израильского конфликта.

«Министерство иностранных дел Российской Федерации рекомендует гражданам России воздержаться от посещения Израиля и палестинских территорий, тем, кто уже там находится, — проявлять максимальную осторожность и поддерживать контакты с представителями дипломатических и консульских учреждений Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Напомним, в субботу, 7 октября, палестинская группировка ХАМАС начала обстрелы Израиля из сектора Газа. Израиль в ответ атаковал объекты в секторе Газа. По данным МИД РФ, на 9 октября число жертв с обеих сторон, в том числе среди гражданского населения, превысило 1400 человек.