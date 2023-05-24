Росавиация разрешила прямой перелет из Челябинска в китайский город Санья

Это место славится своими морскими курортами

Федеральное агентство воздушного транспорта РФ опубликовало приказ о допуске к международным полетам из России. В списке допущенных рейсов упоминается направление из Челябинска в город Санья (КНР). Согласно документу, выполнять эти рейсы намерена авиакомпания Red Wings, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Частота полетов обозначена двумя рейсам в неделю, но точного срока запуска этого воздушного маршрута пока нет.

«Выдать допуск перевозчикам к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов...»— говорится в тексте приказа.

Согласно данным из открытых источников, город Санья находится на южной оконечности китайского острова Хайнань. Туристы посещают этот город как место отдыха, так как там расположены заливы и морские курорты. Кстати, аналогичные рейсы Росавиация разрешила осуществлять из соседних Уфы и Екатеринбурга.

Кстати, тему прямых авиасообщений Челябинска с китайскими городами не раз обсуждал губернатор Алексей Текслер на встречах с китайскими партнерами. Южноуральские власти ведут переговоры с представителями китайских авиалиний о возможности запуска рейса между Челябинском и городом Циндао.

«Мы активно развиваем межрегиональное сотрудничество, есть большой взаимный туристический интерес, и мы готовы сформировать готовые турпакеты», — говорил ранее глава региона.

На этой неделе Алексей Текслер работал на Российско-Китайском форуме в Шанхае в составе федеральной правительственной делегации. Накануне губернатор выступил на пленарном заседании, где заявил, что товарооборот между Челябинской областью и Китаем вырос в два раза, а также пригласил партнеров к реализации совместных проектов.