РКН: специфика регионов Урала раскрывается через искусство

На креативном форуме рассказали, какие проекты в сфере культуры работают на идентичность территории

Культурный код сегодня помогает раскрыть потенциал уральских регионов, подчеркнув специфику развития каждого из них. Об этом шла речь на панельной дискуссии «Как региону работать со своей идентичностью через актуальные художественные программы: опыт и перспективы» в рамках «Российской креативной недели — Урал» в Челябинске.

«В Челябинской области расположено много уникальных территорий с богатой историей. Так, в городе Касли, который известен во всем мире как город чугунного художественного литья, формируется кластер. Завод активно включился в развитие промышленного туризма. Буквально месяц назад там был открыт новый современный музей. В планах реализовать вторую очередь проекта, открыв рядом с музеем парк. Или возьмем Златоуст, промышленный имидж которого сочетается с развитием уникальных ремесел — изготовлением холодного оружия из булатной стали и златоустовских гравюр. Город Миасс — это не только территория заводов „УралАЗ“ и ГРЦ им. Макеева, но место проведения фестиваля бардовской песни Олега Митяева. Каждая территория имеет свою айдентику», — сообщил во время презентации региональных проектов вице-губернатор Челябинской области Вадим Евдокимов.

По его словам, на Южном Урале есть территории, которые имеют богатые исторические ресурсы, но есть и те, в которых необходимо целенаправленно конструировать культурно-художественную повестку.

«Сатка — это город, который в свое время бросил вызов промышленной мрачности. На многоэтажных домах появились муралы. Более того, в городе есть две скульптуры известного французского архитектора Огюста Родэна. В последние годы здесь также открыто креативное пространство „Арт-Сатка“. Город принимает участие в Уральском биеннале», — уточнил вице-губернатор.

В череде проектов культуры и искусства области есть своя экзотика — Челябинский метеорит. И этот эксклюзивный объект также работает на развитие идентичности региона.

Для определения потребностей южноуральцев в культурных событиях в этом году был проведен опрос, результаты которого показали, что 58,6% жителей видят необходимость в формировании с помощью искусства и культурных событий семейных ценностей. В области ежегодно проходит фестиваль «Марафон талантов», участниками которого зачастую становятся семейные династии. За 10 лет проведения в регионе фестиваль объединил более 40 тысяч творческих людей.

Сразу три территории Челябинской области принимали участие в Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Это один из регулярных международных проектов в области современного искусства в регионах РФ, участие в котором приняли более 300 художников из 52 стран.

«Одну из работ на биеннале представил художник Леонид Тишков. Скульптура из коньков была создана им в рамках выставки „Заброшенные утопии: коньковый завод“ на 2-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства в рамках арт-резиденции Леонида Тишкова в Верхотурье. Скульптура работает на сохранение памяти, что очень важно», — считает директор Центра поддержки и развития современного искусства «ЗА АРТ», исполнительный директор Уральской индустриальной биеннале современного искусства Анна Пьянкова.

По ее словам, история индустриализации Урала может создаваться через театральное и музыкальное искусство, с помощью художественных картин и скульптуры. Главное, что данные объекты искусства помогают сохранить историю малых городов и транслировать ее далеко за границы территорий.