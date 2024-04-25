В Челябинской области выпустили лимонад в честь ГЭС «Пороги»

Напиток в сувенирной упаковке можно получить только возле гидроэлектростанции

Производитель лимонадов Lapochka из Аши выпустил новый напиток. Он посвящен одной из старейших в России гидроэлектростанций «Пороги» в Саткинском районе и популярной у туристов реке Ай, по которой ежегодно сплавляется более 200 тысяч человек. Предполагается, что лимонад поддержит развитие туризма в Челябинской области. Гости ГЭС смогут сохранить баночку — она будет своего рода сувениром. Об этом CEO бренда Lapochka Антон Балыклов рассказал во время «Российской креативной недели — Урал», сообщает ИА «Первое областное». Проект поддержала администрация муниципалитета.

«В этом году у нас новый проект. Сделали специальный вкус, который поддержит туристический потенциал региона. Выйдет специальная баночка-сувенир, посвященная ГЭС „Пороги“ в Саткинском районе. Арбузный лимонад будет продаваться только там. Круто, когда коллаборируют бренды из разных сфер, это объединяет, показывает, что порой несовместимые вещи могут уживаться в одной баночке»,— рассказал Антон Балыклов.





Порожская гидроэлектростанция находится на левом берегу реки Большая Сатка. Она непрерывно работала с 1910 до 2017 года. ГЭС считалась одной из старейших непрерывно действующих в России. Охранный статус с 1996 года имеют плотина, электростанция, плавильный цех, монорельсовая эстакада, каменные сараи, химлаборатория и дом инженера Шуппе. Долгие годы ГЭС находится в аварийном состоянии.

Сооснователь бренда Lapochka во время выступления на сессии «Сделано на Урале: как продвигать уральский бренд» отметил, что у них есть несколько уральских коллабораций. Например с хоккейным клубом «Трактор». Таким образом происходят взаимная поддержка и объединение аудиторий. И в этом нет коммерческой составляющей. Lapochka поддержала Парижский полумарафон. Баночки лимонада будут лежать в стартовых пакетах у марафонцев.





«Я горд, что наш бренд на 100% создан на Урале. От рецепта до дизайна и его воплощения. К сожалению, виноград, манго и гуава на Урале не растут, но мы стараемся максимально вкладывать все уральское, что в нас есть. Главное у нас — душевность. Мы рады, что наконец-то повернули фокус от суровых уральских мужиков на что-то милое и доброе, что создается на Урале. Сначала было странно слышать в ответ: как в суровом регионе, металлургическом, создали лимонад с названием Lapochka и розовым цветом? Нас это не удивляет, мы знаем, что в каждом уральском человеке живет доброта, тепло и... лапочка. У кого-то поменьше, у кого-то побольше»,— говорит Антон Балыклов.

Во время этой же сессии губернатор Алексей Текслер рассказал о знакомстве с лимонадом Lapochka. По словам главы региона, произошло это давно, когда он был в Аше. Напиток понравился, и он привез его домой, своей семье. Еще тогда Алексей Текслер отметил, что у бренда большое будущее. Например, в Москве сейчас во многих фитнес-центрах представлен этот лимонад. Губернатор поддержал коллаборацию бренда и гидроэлектростанции. Алексей Текслер отметил, что Челябинская область может стать одним из центров креативной индустрии в стране, ведь развивать можно что угодно — часы, напитки, одежду, туризм, кино, дизайн. Поддерживая местные бренды, власти привлекают внимание к региону и закрепляют кадры.