Резидентов индустриальных парков в Челябинской области освободили от транспортного налога

Мера поддержки будет действовать в течение пяти лет

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области обнулили на пять лет ставку по транспортному налогу для резидентов индустриальных парков. Льгота коснется грузовых автомобилей и автобусов, тяжелой гусеничной техники. Преференции будут действовать в течение пяти лет.

В Челябинской области работают три индустриальных парка — «Станкомаш», «ММК-Индустриальный парк», «Малая Сосновка». Там действуют 48 предприятий. В процессе создания находятся еще три индустриальных парка.

Льгота по транспортному налогу как дополнительная мера стимулирования резидентов и управляющих компаний индустриальных парков уже действует в Московской, Ленинградской, Свердловской, Курганской, Калужской, Ульяновской, Кемеровской, Волгоградской, Ярославской, Липецкой областях, Хабаровском крае, в республиках Мордовии и Удмуртии. Планируется, что налоговые послабления будут способствовать привлечению инвестиций в экономику региона, созданию новых промышленных предприятий и высокопроизводительных рабочих мест.