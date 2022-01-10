Челябинская область вошла в топ-10 регионов по развитию промышленной инфраструктуры

Индустриальные и технопарки предлагают предпринимателям различные преференции

По количеству промышленных индустриальных парков Челябинская область занимает шестое место в России (три работают, пять создаются), а по числу технопарков (два) — десятое. Все они внесены в Государственную информационную систему промышленности. Парки специализируются в основном на металлургии и металлообработке, машино- и станкостроении, химической промышленности, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, сообщает пресс-служба регионального Минпрома.

«Такой формат очень востребован южноуральскими предприятиями, ведь он позволяет запустить новое производство в три раза быстрее — вместо полутора лет за счет полностью подготовленной инфраструктуры на это уходит четыре-пять месяцев. Кроме того, бизнес может значительно снизить свои издержки благодаря действующим в области налоговым льготам. Сэкономленные таким образом средства направляются на развитие производств, рост зарплат, создание новых рабочих мест. Но систематическая работа в этом направлении невозможна без синхронизации федеральных и региональных требований к паркам. Поэтому в наступившем году мы продолжим работу по приведению регионального законодательства в соответствие с единой федеральной терминологией и требованиями к промышленной инфраструктуре», — прокомментировал министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.





Опыт Южного Урала в сфере господдержки промышленных индустриальных и технопарков отмечен среди лучших региональных практик. Для привлечения резидентов, кроме подготовленной инженерной и транспортной инфраструктуры, используются налоговые льготы и преференции. Так, для резидентов аккредитованных Минпромторгом РФ парков обнулены налог на имущество и ставка транспортного налога на грузовые автомобили. На территории Челябинска и Магнитогорска для них установлена нулевая ставка по земельному налогу. Возможность введения такой льготы обсуждается с главами Южноуральска, Копейска, Троицка, Сосновского и Коркинского районов, на территории которых предприятия планируют создавать промышленную инфраструктуру. До 2023 года в регионе действует пониженная ставка налога на прибыль до 13,5%. Также резиденты могут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом. Это позволяет возместить до 90% расходов организации.

Увеличить количество индустриальных и технопарков — задача, поставленная регионам министерством промышленности и торговли России. Расширить инфраструктуру призван утвержденный правительством механизм компенсации до 50% затрат по созданию частных объединений.





Развитие региональной промышленной инфраструктуры и мер государственной поддержки индустриальных парков и промышленных технопарков обсуждали во время Координационного совета по промышленности, прошедшего в Краснодаре под председательством министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Участие в нем принял министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий. Во время заседания приказом федерального министра его наградили почетной грамотой Минпромторга РФ «за большой вклад в развитие региональной промышленной политики, безупречную государственную гражданскую службу и многолетний добросовестный труд».