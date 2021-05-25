СК задержал отчима после гибели ребенка от ожогов в квартире в Сосновском районе

Следственные органы также возбудили уголовное дело в отношении работников соцслужб

Следователи СКР по Челябинской области задержали 34-летнего отчима двухлетнего ребенка, который скончался несколько дней назад в квартире в микрорайоне Вишневая Горка поселка Западного. В пресс-службе ведомства сегодня, 25 мая, сообщили, что мужчина подозревается в нанесении ожогов малышу.

«В мае в квартире одного из домов поселка Западный подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, причинил ожоги двухлетнему пасынку. Через несколько дней ребенок скончался», — уточнил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Подозреваемый задержан. В настоящее время проводится сбор и закрепление доказательств его вины. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) по действиям работников социальных служб и органов опеки, которые были обязаны контролировать условия жизни и воспитания детей в данной семье. Устанавливаются виновные должностные лица.

Утром 23 мая в квартире одного из домов микрорайона Вишневая Горка поселка Западного Сосновского района обнаружено тело двухлетнего мальчика с ожогами лица и тела. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).



Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил подробности расследования уголовного дела по факту смерти двухлетнего мальчика и поставил это дело на контроль центрального аппарата СК.





